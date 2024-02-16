UEFA'nın internet sitesinde yer alan listeye göre, Sparta Prag galibiyetinde etkili olan Icardi'nin yanı sıra Karabağ'ın Braga'yı 4-2 yendiği maçta 2 gol 1 asistle galibiyete katkı yapan Abdellah Zoubir, Milan'ın konuk ettiği Rennes'i 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Ruben Loftus-Cheek ve Benfica'nın Toulouse'u 2-1 yendiği maçta 2 gol atan Angel Di Maria da "Haftanın Oyuncusu"na aday gösterildi.

Galatasaray'dan Serge Aurier'in sağlık durumuyla ilgili açıklama Galatasaray'dan Serge Aurier'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Icardi "Haftanın Golü" için de aday

Icardi'nin 90+1. dakikada takımını 3-2 öne geçirdiği gol de "Haftanın Golü" için aday listeye girdi.

Bu kategoride Eguinaldo'nun Shakhtar Donetsk'e Olimpik Marsilya karşısında 2-2 beraberliği getiren gol ile Rafael Leao'nun Milan'ın Rennes'i 3-0 yendiği maçtaki golü ve Preciado'nun Galatasaray'a karşı kaydettiği gol de adayları arasında bulunuyor.

Kaynak: AA