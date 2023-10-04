Haber: Mert Osman Erman

Kurtarma çalışanları, gemidekilerin Sahra Altı Afrika kökenli olduğunu ve arhipelago'ya bir seferde varan göçmen sayısının en fazla olduğunu söyledi.

Kanarya Adaları'na olan geçiş, Afrika'dan Avrupa'ya göçmenler için en yaygın ve tehlikeli rotalardan biridir.

Gemi varıştan sonra gazeteci ve eski göçmen danışmanı Txema Santana, sosyal medyada "Bu kadar çok insan taşıyan bir tekne görmedim" dedi.

Yılın başından bu yana Uluslararası Göç Örgütü'ne göre, geçişi yapmaya çalışırken 140 kişi öldü veya kayboldu.

Afrika'nın kuzey sahilinden Akdeniz'i geçmeyi engellemek için daha sıkı denetimler getirildiği için, bu rotanın kullanımı son yıllarda artmıştır.

Bu yılın 1 Ocak ile 30 Eylül tarihleri arasında, İçişleri Bakanlığı verilerine göre toplam 14,976 göçmen Kanarya Adaları'na ulaştı, bu, 2022 yılının aynı dönemine göre %19,8'lik bir artıştır.

Pazar günü, Senegal donanması, üç gün boyunca dört tekneyi yakaladığını ve bunlarda 600'den fazla kişinin olduğunu söyledi.

Ağustos ayında, en az 60 kişinin Kanarya Adaları'na olan göç yolunda yer alan Afrika bir ada ulusu olan Cape Verde açıklarında bulunduğuna inanılıyor.