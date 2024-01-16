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Kazanın güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Yerlikaya, "Bütün sürücülerimize sesleniyorum. Aşırı hız ve bir anlık dikkatsizlik büyük acılara neden olabiliyor. Lütfen trafik kuralları na harfiyen uyalım." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün saat 01.15 sıralarında Mersin-Antalya D-400 kara yolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını hatırlattı.

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