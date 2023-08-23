Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Çin, Fukuşima'daki atık suyun tahliyesi kararı nedeniyle Japonya'yı protesto etti

Çin, Fukuşima'daki atık suyun tahliyesi kararı nedeniyle Japonya'yı protesto etti

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

İDLİB AA- Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, yerel saatle 22.28'de Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'nden kalkan Rus savaş uçağı, İdlib'in Ain Şib köyüne hava saldırıları düzenledi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.