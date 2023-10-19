IĞDIR



Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanılmasının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Iğdır’da program düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.

Programda, çiftçilere 272 ton buğday, 102 ton arpa ve 45 ton yulaf tohumu dağıtıldı.

Vali Turan, burada yaptığı konuşmada, çiftçilere destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Milletin efendisi olan kıymetli çiftçi kardeşlerim, devletimiz çiftçimizi tüm gücüyle destekliyor, desteklemeye de devam edecek. Türkiye Yüzyılı’na bilimle, sanayiyle, tarımla ulaşacağız." dedi.