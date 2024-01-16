Haber: Mert Osman Erman

Cuma günü Cenevre'deki bir mahkemede, Stewart ve Louis Ahearne, Haziran 2019'da Uzak Doğu Sanat Müzesi'ni soyan bir çetenin parçası olduklarını itiraf ettiler.

Yasa koyucu Marco Rossier, yasağın yanı sıra mahkemenin kardeşleri dört yıl boyunca hapis cezasına çarptırması gerektiğini söyledi.

Louis Ahearne'nin müzenin keşfini yaptığını, büyük kardeşi Stewart'ın adına bir Renault Captur araç kiraladığını ve suç yerine ve oradan sürdüğünü söylediği bir çetein içinde "eşit derecede yer aldıklarını" belirtti.

"Louis Ahearne, müzenin keşfini yaptı, büyük kardeşi Stewart ise suç yerine ve oradan sürdüğü bir Renault Captur aracını adına kiraladı." dedi Rossier.

"Louis Ahearne oteli, soygun sırasında kullanılan kayak maskelerini ve giysileri rezerve etti." dedi Rossier.

"Her şey hazırlanmış ve düzenlenmişti. Her şey çok hızlıydı."

Rossier, soygun sırasında 14. yüzyıla ait iki kase ve bir vazo alındığını söyledi ve üç adamın Hong Kong'daki bir müzayede evine bir kaseyi götürdüğünü ekledi. Stewart Ahearne, eşyası satılırken pasaport bilgilerini bıraktı, dedi savcı.

İkinci bir öğe olan vazo, soygunun ardından bir yıl sonra Londra'nın merkezinde yapılan bir gizli operasyonun bir parçası olarak, Metropol Polisi memurlarının sanat alıcıları gibi rol yaptığı bir operasyonun bir parçası olarak bulundu.

Üçüncü yağmalanan eser, bir şarap kadehi, hiç bulunamadı. Cenevre'nin eski şehrindeki listede bulunan bir evde bulunan Uzak Doğu Sanat Müzesi'ne 3.5 milyon İsviçre frangı (3.2 milyon sterlin) değerinde hasar verildi.

Pazartesi günü Louis Ahearne, soygunu "bir borcu temizlemek" için gerçekleştirdiğini söyledi ve Stewart Ahearne, "tüm sorumluluğu" alarak genç kardeşini "korumak" istediğini açıkladı.

Rossier, üçüncü kişinin mahkemede olmamasından ve şu anda Japonya'ya iade sürecinin konusu olmasından dolayı savcılığın kardeşlerin olayların versiyonlarına şüpheyle yaklaştığını belirtti.

Mahkeme, Pazartesi günü Uzak Doğu Sanat Müzesi'ni temsil eden Loris Bertoliatti'den de duydu; bir elektrik testeresi, çekiç ve levye tarafından neden olan zararın kurum için milyonlarca dolar olduğunu söyledi.

"Onlar profesyonel bir çeteler." dedi. "Eşyaları satmaya kararlıydılar. Kurban müze. Birçok insan ne olduğundan şok oldu."

Stewart Ahearne'nin partneri Nicola Barry, Pazartesi günü bir tanık olarak ifade verdi ve beş çocuklu babayı "nazik, sevgi dolu ve hoş bir kişi" olarak nitelendirdi - ekleyerek işvereninin onu serbest bırakıldığında bir işe almayı taahhüt ettiğini söyledi.

Kardeşlerin annesi Suzanne Ahearne, Louis Ahearne'nin "şefkatli ve empatik" biri olduğunu ve "mutlu olmayan bir çocukluk" geçirdiğini söyledi. Mahkemeye, İsviçre hapishanesinden dokuz yaşındaki oğluna mektup yazdığını ve ona "babasından alamadığı rehberliği" vermeye çalıştığını anlattı.

Ahearnes'in savunma avukatları, mahkeme başkanı Patrick Monney'nin kararını vermeden önce savunma yapacaklar.

Duruşma devam ediyor.