Merhaba dostlar!

Bugün tarihte “ÇANAKKALE GEÇİLMEZ’İ”kanla-canla yazan bir ‘zaferin’ bayramı...

Tarihe gidelim!

Eğer kazanılmamış olsa,

tarihçiler ve o dönem siyasetçilerin

söylediği gibi:

“Birinci Dünya Savaşı başlamadan biter;

Boğazlar ve İstanbul yedi düvel tarafından o gün alınır;Osmanlı paramparça olurdu...”dediği

“ÇANAKKALE GEÇİLMEZ” zaferine…

10 Ağustos’da kazanılmıştı;

“Birinci Anafartalar Zaferi”

Mustafa Kemal Paşa komutasında...

İkincisi de gecikmedi!

21 Ağustos 1915,

İkinci ANAFARTALAR ZAFERİNİN yine

MUSTAFA KEMAL PAŞA komutasında KAZANILDIĞI kutlu tarihtir...

İtilaf Devletleri ÇANAKKALE’nin geçilemeyeceğini bu zaferden sonra iyice anlamışlardır.

Zafer LİDERİN ÖNGÖRÜSÜ ve LİDERİN ÖLÜMÜ UMURSAMAYAN CESARETİ ile kazanılmıştı...

Mustafa Kemal,sıtma nöbetleri geçirmesine,zayıflamasına ve uykusuz olmasına rağmen GÜCÜNE VATAN SEVGİSİ ile

GÜÇ eklemiş;

MUSTAFA KEMAL’İN bu GÜCÜNDEN askerleri de GÜÇ almıştı.

Şöyle seslenmişti askerlerine:

“Askerler!Karşımızdaki düşmanı mağlup edeceğimize hiç şüphe yoktur.Fakat siz acele etmeyin.Evvela ben ileri gideyim.SİZ BEN KIRBACIMLA İŞARET VERDİĞİM ZAMAN HEP BERABER İLERİ ATILIRSINIZ...”

Askerlerinin önüne geçen bir kumandan!

O’nun bir kırbaç işareti ile ölüme koşan MEHMETÇİK!

Ve ölüm ile burun buruna geldiği sayısız yerlerden biri ÇANAKKALE!

ZAFERİN ÖZETİ BUDUR!!!

İKİNCİ ANAFARTALAR ZAFERİNİN 110.YILI KUTLU OLSUN;KUTLANSIN!

KUTLANSIN!SARI PAŞA ATATÜRK’ÜN RUHU ŞAD OLSUN!

ÇÜNKÜ O OLMADAN ÇANAKKALE ZAFERİ KAZANILAMAZDI!!!