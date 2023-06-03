İSTANBUL- Cartoon Network, 2021 yılında hayata geçirdiği İklim Koruyucuları projesiyle çocukları iklim değişikliği konusunda bilinçlendirmeyi ve sürdürülebilir bir gelecek için aydınlatmayı sürdürüyor. Cartoon Network ile TURMEPA, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çocukların iklim değişikliği konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlamak için özel bir etkinlik düzenledi. TURMEPA’nın Nakkaştepe’deki merkezinde bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Sualtı Atık Sergisi’nin açılışı ile başlayan etkinlik, Riva’da Gelara Koyu’nda gerçekleştirilen kıyı temizliği ile son buldu. Sıfır atık, iklim değişikliği, denizlerin korunması konularında eğitim alan 20 çocuk, bir saat içerisinde 33 kg atık topladı.

Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Yunanistan Çocuk Kanalları Programlar ve Yayın Direktörü Zümrüt Pakoy; “Hikâye anlatma biçimimiz ve karakterlerimiz aracılığıyla Cartoon Network olarak her zaman, dünyayı keşfetme ve öğrenme yolculuklarında izleyicilerimize yol arkadaşı olmaya çalışıyoruz. Cartoon Network İklim Koruyucuları projemiz ile de iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmayı, çocuklara çevre sorunlarıyla mücadele etme becerileri kazandırmayı ve onları güçlendirmeyi amaçladık. 6-12 yaş arasındaki çocukların iklim değişikliği konusunda farkındalık kazanmasını sağlamak için 18 ülkede hayata geçirdiğimiz İklim Koruyucuları projesiyle sürdürülebilir bir gelecek için çocukların günlük hayatlarında kolayca neler yapabileceklerini, basit bir dille anlatarak onları harekete geçirmeye odaklanıyoruz. Projemizde onlara iklim değişikliği ile mücadelenin parçası olabilecekleri kolay görevler veriyor aynı zamanda da dünyanın dört bir yanındaki yaşıtlarının iklim koruyucusu olma yolculuğunu paylaşarak onları teşvik etmeye çalışıyoruz.” dedi.

İklim değişikliği için 1 milyon görev tamamlandı

Proje kapsamında çocukların web sitesinde yer alan seyahat, su, enerji, hayvanlar, gıda, yaratıcılık gibi kategorilerdeki bekleme modundaki cihazları kapatma, alışveriş poşetlerini ikinci kez kullanma, artık yiyeceklerden kompost yapma gibi görevleri üstlendiğini anlatan Pakoy, “İklim Koruyucuları” projesine Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’dan katılan çocuklar internet sitesindeki iklim değişikliği görevlerini 1 milyondan fazla kez yerine getirdi.” dedi.

Zümrüt Pakoy; “Bugün ise projemiz kapsamında TURMEPA ile bir araya geldik ve 20 çocuğa hem eğitim verdik hem de aktif şekilde iklim mücadelesine destek olmalarını sağladık. Gün boyunca gerçekleştirdiğimiz eğlenceli oyun ve aktivitelerle mesajlarımızı ulaştırdığımız çocukları, arkadaşlarını da birer Cartoon Network İklim Koruyucusu yapmaya teşvik ettik” dedi.

HABER: METE YILMAZ