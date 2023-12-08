Haber: Damla Oya Erman

Happel, NYCB'nin her yıl düzenlediği Fall Fashion Gala için dünyaca ünlü modacılardan kostüm tasarlamak üzere bir araya gelinen bu özel etkinlikte, Valentino, Thom Browne, Virgil Abloh, Carolina Herrera gibi isimlerle işbirlikleri yaptı.

2010 yılında başlayan bu gelenek, NYCB'nin eski sanat yönetmeni Peter Martins ve "Sex and the City" oyuncusu Sarah Jessica Parker'ın kışkırtıcı bir fikriyle doğdu. Moda tasarımcılarını, bale için özel kostümler tasarlamak üzere davet etme kararı, NYCB'nin yıldızlarla dolu bağış etkinliği olan Fall Fashion Gala'nın yıldızını daha da parlatmaya yönelik bir çabadır.

İlk kez 2012'de gerçekleşen etkinlikte, İtalyan moda ikonu Valentino Garavani, "Bal de Couture" adlı bale için kostümler tasarlamak üzere davet edildi. Happel, Valentino'nun yönlendirmesi altında, tül, dantel, düşes saten, kristal ve tüy gibi yüksek kaliteli malzemeler kullanarak özel tasarımlar ortaya çıkardı.

Bu başarılı işbirliği, NYCB'nin yıllık geleneksel etkinliği haline geldi ve Happel, bir dizi ünlü tasarımcıyla birlikte çalışmanın tadını çıkardı. Son 10 yıl boyunca Happel, Giles Deacon, Sarah Burton, Thom Browne, Virgil Abloh, Carolina Herrera gibi dünya çapında tanınan modacılarla bir araya gelerek bale dünyasına özgü özel kostümler tasarladı.

Happel'in bu benzersiz işbirliklerini ve moda dünyası ile bale sahnesinin buluşmasını kutlamak adına yazdığı "New York City Ballet: Koreografi & Moda" adlı kitap, bu özel projelerin arkasındaki yaratıcı süreci ve kusursuz detayları gün yüzüne çıkarıyor.