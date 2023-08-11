İstanbul

İKV Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu ile İKV Yönetim Kurulu Üyesi Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, vakfın 61. Genel Kurulu'nda, Türkiye-AB ilişkilerinin yeni dönemine ve vize sorununa ilişkin soruları yanıtladı.

Zeytinoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden sonra Türkiye'nin AB üyeliğine yönelik yaptığı açıklamaların hem Türkiye'de hem Avrupa'da olumlu bir beklenti yarattığını söyledi.

15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünün ardından Türkiye-AB ilişkilerinin dondurulduğunu kaydeden Zeytinoğlu, İKV'nin amacının "Türkiye'nin tezlerini Avrupa'da anlatmak" ve "Avrupa'da haklı buldukları tezleri de Türkiye'deki iş dünyasıyla paylaşmak" şeklinde özetlenebileceğini belirtti.

"AB'nin enerji ve güvenlikte bize ihtiyacı olduğunu gördük"

Türkiye'nin AB'ye entegrasyonu konusunda çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çok büyük bir sorun bizim açımızdan, bunun gündeme gelmesi söz konusu. Bir diğer önemli konu da vize serbestisi. Bu konuda da Türkiye'nin 6 eksik kriteri tamamlamasını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle bu proseslerin (süreçlerin) çok çabuk yapılabileceğine inanıyoruz."

Ayhan Zeytinoğlu, öte yandan AB'nin enerji ve güvenlik alanlarında Türkiye'ye ihtiyaç duyduğuna işaret ederek "Aslında bir taraftan bizden uzaklaşmış gibi gözüken AB'nin enerji ve güvenlikte bize ihtiyacı olduğunu gördük. Ticari olarak zaten bizim ihracatımızın neredeyse yarısı oraya gidiyor. Onların ticaret sıralamasında da Türkiye 6'ncı sırada. Dolayısıyla iki tarafın da birbirine ihtiyaç duyduğu bir ortamdayız." değerlendirmesini yaptı.

Zeytinoğlu, AB'nin Türkiye'ye karşı tutumunda da bir değişim olduğunu, daha önceki dayatmalardan ve özellikle Kıbrıs sorunu dolayısıyla ortaya çıkan engellemelerden vazgeçeceklerini düşündüğünü söyledi.

Gelecek süreçte işsizliğin bir sorun olarak Türkiye'nin karşısına çıkabileceğinin altını çizen İKV Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, bu sorunun Avrupa'dan Türkiye'ye gelecek yabancı sermaye yatırımlarıyla çözülebileceğine inandığını dile getirdi.

"Vize sorunu iş dünyasını etkiliyor"

İKV Yönetim Kurulu Üyesi Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çakır da Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında yaşanan vize krizine ilişkin açıklamalarda bulunarak bu konuda vatandaşların karşılaştığı sorunlarla iş dünyasının da karşı karşıya olduğunu söyledi.

Çakır, "AB bizim için çok önemli, 200 milyar doların üzerinde bir ticaret hacmimiz var. 103 milyar dolara yakın da bir ihracat yapıyoruz. İhracatımızın yüzde 41'ini AB'ye yapıyoruz. Ürünlerimizin rahat hareket ettiği gibi bizlerin, çalışanlarımızın, yöneticilerin ve ürünleri yapan kişilerin de rahat hareket edebilmesi lazım ama maalesef bizlere de vize verilmesinde sorunlar yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Önceden 1-2 hafta içerisinde uzun süreli vizeler alınabildiğine işaret eden Çakır, artık vize sürelerinin 3 aya kadar indiğini, vize sonuçlanma süresinin 8-10 haftaya kadar çıktığını, iş sebebiyle Avrupa ülkelerine gitmesi gerekenlerin yaptığı çok sayıda vize başvurusunun ise reddedildiğini ifade etti.

Hakan Sefa Çakır, vize sorununun lobicilik faaliyetleriyle çözülmesi gerektiğini belirterek "Bu sorun bizim iş dünyamızı etkiliyor. Bizim lojistiğimizi etkiliyor." dedi.

AA