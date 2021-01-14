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Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa sözleşmeli bilişim personelleri alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Ocak 2021 Perşembe 11:12
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Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü bünyesine, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 3 (Üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Başvuruda istenilen genel ve özel şartların yanı sıra başvuru süresiyle ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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