Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü bünyesine, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 3 (Üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

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