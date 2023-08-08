KASTAMONU AA- Dağın 2 bin 587 metre ile en yüksek noktası olan Büyük Hacet Tepesi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle hasar gören bayrak TÜRKAV tarafından yenilendi.

Metal direğe takılan 24 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağı Ilgaz Dağı'nın zirvesinde dalgalandı.

TÜRKAV Kastamonu Şube Başkanı Kamil Çonkor, gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu bir yolculuğun ardından zirveye ulaştıklarını belirtti.

Yağış nedeniyle yolun bir kısmında bozulmalar meydana geldiğini anlatan Çonkor, şunları söyledi:

"Araçlarımızı yolda bırakarak yaklaşık 10 kilometrelik kısmı traktörle tırmandık. Zirveye çıktığımızda yanımızda getirdiğimiz 4'e 6 metre ebadındaki büyük Türk bayrağını zirvedeki direğe astık. Aslında bu önemli görevi bugüne kadar kendi imkanlarıyla Mehmet Sarıcıoğlu ve bir grup vatansever arkadaşı yerine getiriyordu. Sarıcıoğlu şartların giderek zorlaşması nedeniyle artık bu işi bireysel olarak yapamayacağını, milli manevi değerlere sahip çıkan TÜRKAV tarafından yapılmasını istediğini tarafımıza iletti. Biz de memnuniyetle bu görevi kabul ederek hazırlıklarımızı yaptık ve bugün burada al bayrağımızı Ilgaz’ın zirvesinde dalgalandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Dağın zirvesine 23 yıl önce diktiği Türk bayrağını aralıklarla yenileyen 61 yaşındaki Sarıcıoğlu'na bugüne kadar yerine getirdiği görevinden dolayı teşekkür eden Çonkor, "TÜRKAV ailesi olarak milli ve manevi konularda hassas olmaya devam edeceğiz. Bu zor koşullarda bugün bizimle olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim." diye konuştu.