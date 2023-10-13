Ankara

Bayraktar, TTK'ye 2 bin yeni işçi alımına ilişkin Zonguldak Site Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimi töreninde konuştu.

Türkiye'de madenlerde yaklaşık 150 bin insanın çalıştığını belirten Bayraktar, yeni maden sahalarını üretime açarak 10 binlerce yeni istihdam sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bayraktar, madenciliğin 'ekmeğini taştan çıkarmak' ifadesinin en somut örneği olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Alın teriyle rızkını helal yoldan kazanan madencilerimizin haklarını korumak, onların en güvenli şartlarda çalışmalarını sağlamak da bizim en büyük görevlerimizden bir tanesidir. Son yıllarda bu kapsamda yaptığımız çalışmalar da madenci kardeşlerimizin emeğine duyduğumuz saygının bir göstergesidir. İlk etapta Zonguldak'tan 1500 madencimizi daha TTK ailesine katmış olacağız. Önümüzdeki hafta ise Bartın için 400, Karabük Yenice ilçesi için ise 100 madencimizin daha kura çekimini bu iki şehrimizde sonuçlandıracağız."

Doğal gaz gibi cari açığı artıran diğer bir enerji kaleminin de kömür ithalatı olduğuna işaret eden Bayraktar, "2022'de yaklaşık 39 milyon ton kömür ithal ettik. Bunun ekonomik karşılığı ise yaklaşık 10 milyar dolar. Bu açığı gidermenin yolu da yerli üretimden geçiyor." diye konuştu.

Bakan Bayraktar, 2022'de kömür üretiminin 105 milyon tonu aştığını, ancak bu miktarın yeterli olmadığını söyledi.

Türkiye'nin toplam kömür rezervini yaklaşık 21 milyar ton olarak hesap ettiklerini belirten Bayraktar, "Dolayısıyla bu kaynağın ekonomiye kazandırılması için daha fazla çaba göstermemiz, daha fazla üretim yapmamız gerekiyor. Ülkemizde madenciliğin GSYH içindeki payı 2002'de binde 6 iken 2022'de yüzde 1,4'e yükseldi. Yani yaklaşık 2,5 kat artış oldu. Ancak hedefimiz bu oranı yüzde 5'e çıkarabilmek ve inşallah orta-uzun vadede Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkemizi madende net ihracatçı yapmaktır." dedi.

Geçen yıl elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 35'i kömür santrallerinde yapıldı

2022 yılında kömürün küresel elektrik üretimindeki payının yüzde 36, Avrupa Birliği'nin üretimindeki payının ise yüzde 17 olduğunu dile getiren Bayraktar, "Bu oran Almanya'da yüzde 33, Polonya'da yüzde 72, Çin'de ise yüzde 63 düzeyinde. Türkiye 2022'de elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 35'ini kömür santrallerinden karşıladı. Yani öyle söylendiği gibi dünya kömürden vazgeçmiyor. Hatta kapalı olan kömür santrallerini de tekrar kullanıma açıyor. Biz, kim ne derse desin bu zenginliğimizi ekonomiye kazandırmaya, bu yolla ülkemizin büyümesine ve cari açığın azaltılmasına katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yerli kaynakların en verimli şekilde değerlendirilmesinin zorunluluk olduğunu vurgulayarak, "Amacımız, yarının Türkiye'sinin bugünden çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir ülke olmasıdır. Bu amaca ulaşmak için de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Elbette ülkemizin kalkınması ve hepimizin geleceği için bunları yaparken, insanı ve çevreyi hiçbir zaman göz ardı etmeyeceğiz." diye konuştu.

"Madenlerdeki iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini katı kurallara bağladık"

Bakan Bayraktar, maden alanında bazı düzenlemelerin yapıldığını, madencilerin maaşlarını asgari ücretin en az iki katı olacak şekilde düzenlediklerini söyledi.

Madenlerde haftada 45 saat olan çalışma süresini 37,5 saatle sınırlandırdıklarına dikkati çeken Bayraktar, "İşletmelere, istihdam ettikleri personel için sigorta poliçesi yaptırma zorunluğu getirdik. Madenlerdeki iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini katı kurallara bağladık. Ani ve habersiz denetimlerimizi artırdık. Bu kapsamda bu yıl şu ana kadar 7 bin 24 denetim gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 8 bine çıkarmış olacağız." dedi.

Karadeniz'de keşfedilen gazla yaklaşık 1,5 milyon hanenin günlük doğal gaz ihtiyacı karşılanıyor

Bayraktar, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen yerli gazın üretimine başlandığına işaret ederek, "Geçen nisanda karaya çıkardığımız gazı, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ hattına bağladık. Şu an için sisteme verdiğimiz günlük 4 milyon metreküplük gazla yaklaşık 1,5 milyon hanenin günlük doğal gaz ihtiyacını karşılayabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Doğal gaz üretiminin ilk aşamada günlük 10 milyon metreküpe, birkaç yılda ise 40 milyon metreküpe çıkacağını dile getiren Bayraktar, "Böylece doğal gazda dışa bağımlılığımızı yaklaşık yüzde 30 oranında azaltmış olacağız. Bunun cari açığın azaltılması noktasında da büyük katkısı olacak." diye konuştu.

Bakan Bayraktar, Karadeniz'de, Akdeniz'de ve ayrıca kara alanlarında yeni keşifler için gece gündüz çalışmaya devam edildiğini bildirdi.

Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki deprem felaketleri sonrası canını ortaya koyarak, kahramanca insanların yardımına koşan madencilere teşekkür etti.

Bir can daha kurtarabilmek için gece gündüz enkaz başında çalışan madencilerin başarısını ülke ve tüm dünyanın takip ettiğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Biz de bakanlık olarak, madencilerimizin bu tecrübesini afet koordinasyonu kapsamında kurumsal bir yapı haline getirmek için çalışmalara başladık. Allah bizlere bir daha böyle acılar ve felaketler yaşatmasın. Bir araya geldiğimiz bu önemli kura çekimi vesilesiyle bundan bir yıl önce, 14 Ekim 2022'de Amasra'da elim bir maden kazasında hayatını kaybeden 42 madencimiz başta olmak üzere tüm maden şehitlerimizi de rahmetle anmak istiyorum. Kura sonuçlarının herkese hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."