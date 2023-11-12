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45+1. dakikada soldan kazanılan korneri Endri Çekiçi kullandı. Bu futbolcunun ön direğe gönderdiği ortaya yükselen Erencan Yardımcı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit: Harika bir maç çıkardık

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit: Harika bir maç çıkardık

35. dakikada Okan Kocuk'un elle başlattığı oyunda araya giren Diaby, Erencan Yardımcı'ya pasını aktardı. Ceza sahasındaki bu futbolcu, penaltı noktası üzerindeki Halil Akbunar'a pasını çıkardı. Halil, müsait pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.

30. dakikada Pendikspor gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Lusamba, savunmanın arasından altıpasa doğru hareketlenen Diaby'ye pasını aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcunun şutunda, Okan Kocuk açıyı kapatarak gole izin vermedi.

20. dakikada gelişen Samsunspor atağında, sağ kanatta topla buluşan Muhammed Gümüşkaya, savunmanın arkasına sarkan Ercan Kara'ya pasını aktardı. Kaleci Erdem Canpolat, son anda uzanarak bu futbolcunun şut çekmesine engel oldu.

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