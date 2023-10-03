2. dakikada solda ceza sahasına giren Hojlund'un pasıyla penaltı noktası civarında buluşan Bruno Fernandes'in bekletmeden vuruşunda top yandan auta çıktı.
17. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Savunmadan atılan uzun pasla sağdan atağa katılan Rashford, ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ortasında altıpas gerisindeki Hojlund kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.
23. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sanchez'in savunmadan gönderdiği uzun pasla ceza sahasına giren Zaha, savunmadaki Dalot ile mücadeleye girdi. Topu iyi saklayan Fildişi Sahilli yıldızın vuruşunda meşin yuvarlak rakibine de çarparak ağlarla buluştu: 1-1.
Mücadelenin devre arasına eşitlikle girildi.
Stat: Old Trafford
Hakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor (Slovakya)
Manchester United: Onana, Dalot, Varane, Lindelof, Amrabat, Casemiro, Mount, Hannibal, Bruno Fernandes, Rashford, Hojlund
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi
Goller: Dk. 17 Hojlund (Manchester United), Dk. 23 Zaha (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 31 Torreira (Galatasaray), Dk. 35 Casemiro, Dk. 38 Dalot (Manchester United)
AA