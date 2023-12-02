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39. dakikada Alanyaspor yeniden öne geçti. Ceza sahası içerisinde Cordova'nın Oğulcan Ülgün tarafından düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı vuruşunu Novais gole çevirdi: 2-1

28. dakikada Alanyaspor öne geçti. Novais'in ceza sahası içerisine yaptığı ortada Lima'nın kafayla indirdiği topu Cordova, filelerle buluşturdu: 1-0

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