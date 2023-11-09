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Bayern Münih: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies, Goretzka, Musiala (Dk 40 Müller), Kimmich, Coman, Sane, Kane.

Hakemler: Antonio Emanuel Carvalho Nobre, Pedro Nuno De Sa Martins, Paulo Ricardo Duarte Bras (Portekiz)

43. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Icardi'nin şutunu Neuer kurtardı. Pozisyonun devamında topla buluşan Ziyech'in ceza sahası içindeki şut denemesi rakip tarafından engellendi.

14. dakikada Bayern Münih'in Sane ile ceza sahası içerisinde girdiği mutlak gol pozisyonunu kaleci Muslera engelledi.

5. dakikada Bayern Münih etkili geldi ve Harry Kane'nin şutunda kaleci Muslera topu kornere çıkardı.

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