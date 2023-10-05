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38. dakikada siyah-beyazlı takım öne geçti. Ghezzal'ın sağdan ortasında Aboubakar'ın penaltı noktasının yakınından uçarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

16. dakikada Lugano gole yaklaştı. Bislimi'nin ceza sahası içi sağından içeri çevirdiği topa Celar'ın penaltı noktasının hemen gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

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