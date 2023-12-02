4. dakikada Zeqiri'nin ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Varesanovic'in ceza sahası içerisine girdikten sonra şutunda, son anda ayak koyan Duarte'ye çarpan top kornere çıktı.

İlk yarı sonucu: Alanyaspor 2 - Konyaspor 1 İlk yarı sonucu: Alanyaspor 2 - Konyaspor 1

6. dakikada Deniz Türüç'ün pasında topu iyi kontrol eden Piatek, ceza sahasına içirdi. Piatek'in sert şutunda top ağlara buluştu: 0-1

12. dakikada sağ taraftan kazanılan faul atışında, Shelvey'in ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Olawoyin'in kafa vuruşunda, kaleci Volkan Babacan'in müdahalesine rağmen top filelere gitti: 1-1

17. dakikada Zeqiri'nin ceza yayı üzerindeki sert şutunda top kaleci Volkan Bababacan'dan döndü. Varesanovic, kontrol ettiği topu ağlara gönderdi: 2-1.

45. dakikada Zeqiri'nin ceza sahası içerisine ara pasında iyi hareketlenen Hojer'in yerden sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

45+2. dakikada savunmadan çıkan Opoku, tek başına dört kişiyi geçtikten sonra ceza sahası içerisine girip sert vurdu. Top, kaleci Gökhan Akkan'ın solundan filelere gitti: 2-2

Mücadelenin ilk yarısı, 2-2 tamamlandı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Abdullah Uğur Sarı

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Mocsi, Hojer, Olawoyin, Shelvey, Zeqiri, Varesanovic, Sauerbeck, Minchev

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Abeid, Emirhan İlkhan, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Figueiredo, Piatek

Goller: Dk.12 Olawoyin, Dk.17 Varesanovic (Çaykur Rizespor) Dk.6 Piatek, Dk.45+2 Opoku (RAMS Başakşehir)

Kaynak: AA