Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

45+2. dakikada savunmadan çıkan Opoku, tek başına dört kişiyi geçtikten sonra ceza sahası içerisine girip sert vurdu. Top, kaleci Gökhan Akkan'ın solundan filelere gitti: 2-2

17. dakikada Zeqiri'nin ceza yayı üzerindeki sert şutunda top kaleci Volkan Bababacan'dan döndü. Varesanovic, kontrol ettiği topu ağlara gönderdi: 2-1.

12. dakikada sağ taraftan kazanılan faul atışında, Shelvey'in ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Olawoyin'in kafa vuruşunda, kaleci Volkan Babacan'in müdahalesine rağmen top filelere gitti: 1-1

6. dakikada Deniz Türüç'ün pasında topu iyi kontrol eden Piatek, ceza sahasına içirdi. Piatek'in sert şutunda top ağlara buluştu: 0-1

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.