Haber: Mert Osman Erman

BBC'nin öğrendiğine göre, 32 yaşındaki Yüzbaşı Kevin McCool, üs dışında bir motosiklet gezisi yaparken saldırıya uğradı.

MoD yetkilileri, askerin yakınlarının bilgilendirildiğini ancak ne olduğuna dair herhangi bir ayrıntıyı açıklamayacaklarını doğruladı.

Savunma Bakanı Grant Shapps, McCool'un ölümünü "trajik bir kayıp" olarak nitelendirerek saygılarını sundu.

Shapps, "Onu tanıyanların saygı duruşlarından açıkça görülüyor ki Maj McCool, sevgi ve saygıyla sevilen ve saygı gören olağanüstü bir kişi ve olağanüstü bir askerdi ve ülkesine ayrıcalıklı bir hizmet sunmuştur." dedi.

MoD, McCool'un 29 Kasım'da hayatını kaybettiğini açıkladı.

O, Ağustos 2014'te Sandhurst'tan atanmış ve Avrupa, Orta Doğu, Falkland Adaları ve Afrika'da görev yapmıştı.

MoD, bir veda konuşmasında, "Parlak bir operasyonel sicile ek olarak, askeri alanın en zorlu kurslarını birçoğunda başarı elde etti" dedi.

Eklendi: "Fiziksel kondisyonu efsaneydi, bir keresinde iki mil koşuda bütün Tabur'u yenerek, dayanıklılığı da öyleydi. Enfes bir eğlence arkadaşı olmasının yanı sıra, esprili bir göz kırpması vardı. Yine de profesyonellik ve amacının ön planda olduğu, şanslı olan herkes için açık olan bir gerçekti."

Maj McCool, "büyük bir aile adamı" olarak tanımlandı ve komutanı onu "en yüksek dürüstlükte bir adam" olarak överken, "Onu unutmayacağız, ama asla unutmayacağız" dedi.

İşçi lideri Sir Keir Starmer, "Bugün trajik kayıpları karşısında Maj McCool'un ailesine, arkadaşlarına ve silah arkadaşlarına kalbimle başsağlığı diliyorum." dedi.

Uzun yıllardır İngiliz ordusu, dünyanın başka yerlerine gönderilmeden önce Kenya'da eğitim alan bir birime sahiptir.

İngiliz Ordusu'nun Nairobi'de küçük bir üssü ve başkentin 200 km kuzeyinde bulunan Nanyuki'de daha büyük bir eğitim destek birimi bulunmaktadır.

İngiliz Ordusu web sitesine göre, Kenya'da yaklaşık 100 sürekli personel bulunmaktadır ve kısa süreli bir tur kohortunu güçlendirmek üzere diğer 280 personel bulunmaktadır.

Kenya birlikleri, bölgedeki İslamcı militanlarla mücadeleye yardımcı olmak için özellikle eğitim alırlar.

Kenya hükümeti ile yapılan bir anlaşma çerçevesinde, yılda altı piyade taburu Kenya'da sekiz haftalık tatbikatlar yapmaktadır.