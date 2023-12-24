Tamamen dolu tribünler önünde yapılan karşılaşmaya kontrollü başlayan takımlar pozisyon üretmekte zorlandı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünde takımlar, birbirine oyunda üstünlük kuramadı. Sık sık fauller nedeniyle duran maçta tempo düşük kaldı.
İlk yarının tek ciddi pozisyonu 43. dakikada yaşandı. Galatasaray'ın kısa süre de olsa baskı kurduğu bölümde Kerem Demirbay'ın ceza sahası yayı gerisinden şutunda top az farkla auta çıktı.
Maçın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.Kaynak: AA