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Goller: Dk. 11 (Penaltıdan), Dk. 32 ve Dk. 40 Dzeko, Dk. 42 Mert Müldür, Dk. 44 Szymanski (Fenerbahçe)

44. dakikada fark 5'e çıktı. Ferdi'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Szymanski, King'le verkaç yaparak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu sert bir şutla farkı 5'e çıkaran isim oldu: 5-0.

42. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Szymanski'nin uzun pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Mert Müldür, ceza sahasına girer girmez kalecinin sağından topu ağlara yolladı: 4-0.

40. dakikada taç atışını hızlı kullanan İrfan Can Kahveci, topu Szymanski'yle buluşturdu. Sağdan ceza sahasına girip son çizgiye inen bu futbolcu, kale sahasına hareketlenen Dzeko'yu gördü. Golcü futbolcu ağları havalandırarak hat-trick yaptı: 3-0.

32. dakikada Konyaspor kalecisi Deniz Ertaş'ın uzaklaştırmak istediği topu İrfan Can Kahveci kafayla savunmanın arkasına boş pozisyondaki Dzeko'ya aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

17. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında soldan atağa katılan Joshua King çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun müsait pozisyonda aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı çıktı.

11. dakikada penaltıda topun başına geçen Dzeko, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

7. dakikada Konyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topa Dzeko dokundu. Bosna Hersekli oyuncu Adil Demirbağ'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında hakem Kadir Sağlam pozisyonu tekrar izleyip penaltıyı verdi.

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