11. dakikada Manchester United öne geçti. Bruno Fernandes'in ceza sahası çizgisi üzerinden pasında topla buluşan Garnacho, sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
18. dakikada İngiliz temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta Shaw'un taç çizgisinden pasında topu kontrol eden Bruno Fernandes, ceza sahasına yöneldi. Portekizli oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-2.
29. dakikada Galatasaray golü buldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazda Bruno Fernandes'in müdahalesinin ardından Torreira'nın yerde kalması üzerine hakem Jose Maria Sanchez serbest vuruş kararı verdi. Topun başına geçen Ziyech, uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.
Manchester United, soyunma odasına 2-1 önde gitti.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Jose Maria Sanchez, Raul Cabanero, Inigo Prieto (İspanya)
Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Angelino, Torreira, Ndombele, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi
Manchester United: Onana, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Shaw, McTominay, Amrabat, Antony, Bruno Fernandes, Garnacho, Hojlund
Goller: Dk. 11 Garnacho, Dk. 18 Bruno Fernandes (Manchester United), Dk. 29 Ziyech (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 27 Bruno Fernandes, Dk. 45+2 Amrabat (Manchester United), Dk. 42 Boey (Galatasaray)Kaynak: AA