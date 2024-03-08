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Goller: Dk. 9 Köhn, Dk. 31 Torreira, Dk. 40 ve Dk. 45 Kerem Demirbay (Galatasaray), Dk. 38 Hojer (Çaykur Rizespor)

Çaykur Rizespor, "Galatasaray maçı için özel prim" iddiasını yalanladı

Çaykur Rizespor, "Galatasaray maçı için özel prim" iddiasını yalanladı

45. dakikada Galatasaray bir gol daha attı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Icardi, topu Kerem Demirbay'a indirdi. Kerem Demirbay, ceza yayından çektiği şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1

38. dakikada Çaykur Rizespor farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Shelvey'in pasıyla topla buluşan Hojer, ceza sahası dışından şutunu çekti ve meşin yuvarlağı filelerle yolladı: 2-1

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