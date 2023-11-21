Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Galler: Ward, Roberts, Lockyer, Ben Davies, Rodon, Broadhead, Jordan James, Ampadu, Neco Williams, Johnson, Wilson

Beşiktaş'tan 3 futbolcu için sakatlık açıklaması

Beşiktaş'tan 3 futbolcu için sakatlık açıklaması

43. dakikada Roberts'ın uzun mesafeli taç atışında ceza sahası içinde topu kontrol eden Johnson'ın çaprazdan dönerek vuruşunda, kaleci Altay iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

42. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan yaptığı ortada ön direkte yükselen Yusuf Yazıcı kafayla topu arka bölüme aktardı. Kale sahası önündeki Kerem Aktürkoğlu'nun topu düzeltip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

7. dakikada Galler öne geçti. Wilson'ın pasında sol kanatta topla buluşan Neco Williams, Ferdi'den sıyrılıp çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun uzak köşeye plasesinde, meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.

4. dakikada Galler etkili geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun geri pasında topu kapan Broadhead, sol taraftan ceza yayı önüne gelip plase bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.