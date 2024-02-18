13. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattaki atağında, Monteiro'nun pasıyla ceza sahasının sol köşesinde buluşan M'bakata'nın çektiği sert şut kalenin solundan auta çıktı.
30. dakikada Yılport Samsunspor'un orta sahadan gelişen atağında, ceza sahasındaki Holse'nin aşırtma pasıyla buluşan Moundilmadji'nin çektiği şut az farkla kalenin solundan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Stat: Kalyon
Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Furkan Ürün
Gaziantep FK: Nita, M'bakata, Djilobodji, Nikoulou, Arda Kızıldağ, Ömürcan Artan, Maxim, Ogün Özçiçek, Jevtovic, Monteiro, Dragus
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Drongelen, Soner Gönül, Lubomir Satka, Zeki Yavru, Taylan Antalyalı, Osman Çelik, Muja, Flavien, Holse, Mounilmadji
Sarı kart: Dk. 45+3 Moundilmadji (Yılport Samsunspor)Kaynak: AA