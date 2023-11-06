8. dakikada Maxim'in sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte bulunan Dragus'un röveşatasında meşin yuvarlak üstten auta gitti.
9. dakikada Eray Korkmaz'ın sağ çaprazdan pasıyla ceza sahasında buluşan Mocsi'nin vuruşunda kaleci Nita, topu kornere çeldi.
15. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sağdan yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Gradel'in kafa vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan da kaldı.
17. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Emirhan Topçu, kaleci Gökhan Akkan'ın yerine kale vuruşunu kullanmadan önce topu eliyle düzeltmek istedi. Bunun üzerine maçın hakemi Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
20. dakikada ev sahibi öne geçti. Penaltı kullanmak için topun başına geçen Maxim'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
46. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın soldan kullandığı korner atışına ceza sahasında iyi yükselen Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Mocsi, önünde kalan topu uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Kalyon
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bahtiyar Birinci
Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Morais, Ogün Özçiçek, Mbakata (Dk. 40 Bikel), Gradel, Maxim, Dragus
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Shelvey, Olawoyin, Zeqiri, Sauerbeck, Minchev
Gol: Dk. 20 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK)
Sarı kart: Dk. 41 Djilobodji (Gaziantep FK)Kaynak: AA