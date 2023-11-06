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20. dakikada ev sahibi öne geçti. Penaltı kullanmak için topun başına geçen Maxim'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

17. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Emirhan Topçu, kaleci Gökhan Akkan'ın yerine kale vuruşunu kullanmadan önce topu eliyle düzeltmek istedi. Bunun üzerine maçın hakemi Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

Altının kilogram fiyatı 1,8 milyon liraya geriledi

Altının kilogram fiyatı 1,8 milyon liraya geriledi

15. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sağdan yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Gradel'in kafa vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan da kaldı.

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