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Süper Lig'de ve alt liglerde haftanın programı

33. dakikada Emre Mor'un pasında sağ çaprazda topla buluşan ve ceza sahasına giren Rohden'in şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

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