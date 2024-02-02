25. dakikada ceza sahası dışından Bertolacci'nin ortasında penaltı noktasında topla buluşan Eysseric'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
33. dakikada Emre Mor'un pasında sağ çaprazda topla buluşan ve ceza sahasına giren Rohden'in şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
39. dakikada Rivas'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Strandberg meşin yuvarlağı ayağından açınca kaleci Sirigu, kalesinden çıkarak tehlikeyi önledi.
42. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Görkem Sağlam'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Massanga Matondo, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.
Stat: Mersin
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Gökhan Barcın, Emir Eray Eyisoy
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Fernandes, Massanga Matondo, Görkem Sağlam, Dele-Bashiru, Rivas, Strandberg
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Rohden, Eysseric, Güven Yalçın, Emre Mor, Münir Levent Mercan, Serdar Dursun, Ceccherini, Salih Dursun, Bertolacci
Gol: Dk. 42 Massanga Matondo (Hatayspor)Kaynak: AA