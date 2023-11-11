Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

MotoGP'nin Malezya ayağında Alex Marquez birinci oldu

MotoGP'nin Malezya ayağında Alex Marquez birinci oldu

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Cengiz Demir, Kerim Alıcı, Ghoulam, Ömer Faruk Beyaz, Matondo, Dele-Bashiru, Lamkel Ze, Rivas ve Dadashov

38. dakikada Galatasaray etkili geldi. Ziyech'in ceza sahasına gönderdiği top, Kilama'nın ayağından sekip üst direğe çarptı ve kornere gitti.

28. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sağ kanatta kazanılan serbest vuruşun başına geçen Ziyech, meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Kaleci Erce'nin, Kilama ile çarpışması nedeniyle elinden kaçırdığı topu önüne alan Zaha, iyi vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1

14. dakikada Hatayspor öne geçti. Kaleci Erce Kardeşler'in degajıyla kaleye yönelen topu Sanchez, kafasıyla uzaklaştırmaya çalıştı. Meşin yuvarlağı önüne alan Lamkel Ze'nin ortasında arka direğe hareketlenen Rivas, topu ağlarla buluşturdu. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı: 1-0

8. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Defanstan sıyrılıp ceza sahasına giren Ziyech, topu kale önündeki Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.