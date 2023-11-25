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Göztepe, teknik direktör Stoilov'la ilk maçında Tuzlaspor'u konuk edecek

45. dakikada Hatayspor gole bir kez daha yaklaştı. Sol kanattan Ghoulam'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Strandberg'in gelişine yaptığı röveşata vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

26. dakikada İstanbulspor öne geçti. Vorobjovas'ın savunma arkasına gönderdiği uzun topu, Hatayspor savunmasında Cengiz Demir kontrol edemedi. Topu çelen Emir Kaan Gültekin'in şutu, kaleci Erce Kardeşler'den döndü. Sağ çaprazda Kenio'nun vuruşunda da direkten dönen meşin yuvarlağı kontrol eden Loshaj, topu ağlarla buluşturdu: 1-0

5. dakikada Atakaş Hatayspor gole çok yaklaştı. Soldan gelişen atakta Ghoulam'ın derinlemesine pasıyla savunma arkasında topla buluşan Ömer Faruk Beyaz'ın şutunda, kaleci Jensen ayağıyla gole engel oldu.

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