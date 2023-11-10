14. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Tadic'in pasında sağdan ceza sahasına giren Osayi-Samuel, son çizgiye inip kale sahasına ortaladı. Meşin yuvarlak, bu noktaya hareketlenen Batshuayi'nin gerisinde kalınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

18. dakikada Ludogorets öne geçti. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top Nedyalkov'da kaldı. Bu futbolcu ceza sahası dışı sağ çaprazındaki Piotrowski'ye pasını aktardı. Piotrowski, uzaktan sert bir şutla topu filelere gönderdi: 1-0.

25. dakikada Ludogorets gole yaklaştı. Sağdan kazanılan korner atışında topun başına geçen Tekpetey kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Russo kafayı vurdu ancak Livakovic iyi yer tutarak topu kontrol etti.

43. dakikada Vidal'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Tekpetey, Oosterwolde'den sıyrılıp ceza yayı önünden sert vurdu ancak Livakovic uzanarak topu iki hamlede kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı Ludogorets'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Ludogorets Arena

Hakemler: Ondrej Berka, Ivo Nadvornik, Matej Vicek (Çekya)

Ludogorets: Sluga, Witry, Verdon, Russo, Nedyalkov, Naressi, Piotrowski, Gonçalves, Tekpetey, Vidal, Duah



Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Crespo, Zajc, Tadic, Kent, Batshuayi

Gol: Dk. 18 Piotrowski (Ludogorets)

Sarı kartlar: Dk. 32 Nedyalkov, Dk. 39 Gonçalves (Ludogorets), Dk. 38 Crespo, Dk. 45+1 Zajc (Fenerbahçe)