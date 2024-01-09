9. dakikada Midtsjö'nün attığı uzun pas sonrası topla buluşan Sequeira, ceza sahası dışı sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Leite, meşin yuvarlağı kurtardı.
16. dakikada Antalyaspor savunmasının uzaklaştırdığı topu kontrol eden Sequeira, ceza sahası dışından şutunu çekti. Kaleci Leite, meşin yuvarlağı direk dibinden çeldi.
19. dakikada Bitexen Antalyaspor golü buldu. Safuri'nin sol taraftan kullandığı korner sonrası altıpas çizgisi üzerinde topa kafa vuran Bahadır Öztürk, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
Müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Stat: Pendik
Hakemler: Oğuzhan Çakır, İlker Takpak, Bilal Gölen
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Sequeira, Midtsjö, İbrahim Akdağ, Kappel, Gökcan Kaya, Halil Akbunar, Erencan Yardımcı
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Saric, Erdal Rakip, Bytyqi, Safuri, Erdoğan Yeşilyurt, Buksa
Gol: Dk. 19 Bahadır Öztürk (Bitexen Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 8 Bünyamin Balcı (Bitexen Antalyaspor)Kaynak: AA