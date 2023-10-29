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Goller: Dk. 30 Erdem Canpolat (Kendi kalesine), Dk. 42 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

42. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan korner atışında Zajc'la paslaşan Szymanski, ardından ceza yayı üzerindeki İrfan Can Kahveci'ye ortaladı. Bu futbolcunun gelişine şutunda Vukovic'e de çarpan top filelerle buluştu: 0-2.

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor golsüz berabere kaldı

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor golsüz berabere kaldı

30. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osayi sağdan son çizgiye inip kale sahasına ortaladı. Bu noktada meşin yuvarlağın çarptığı kaleci Erdem Canpolat, topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1.

22. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Dzeko, 2 rakibinden sıyrılıp pasını Tadic'e aktardı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Erdem Canpolat uzanarak gole engel oldu.

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