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Vincenzo Montella: Avrupa Futbol Şampiyonası bize yeni fırsatlar verecek

Vincenzo Montella: Avrupa Futbol Şampiyonası bize yeni fırsatlar verecek

10. dakikada Sivasspor 1-0 öne geçti. Emrah Başsan'ın sağ kanattan ortasında Koita'nın kafa vuruşunda top, kaleci Ertaç Özbir'den döndü. Pozisyonu takip eden Koita düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

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