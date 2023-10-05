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Konyaspor'da Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor'da Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor

25. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Soldan çalımlarla çizgiye inen Oosterwolde'nin altı pasın gerisine çıkardığı topun gelişine King'in şutunda meşin yuvarlak Spartak Trnava savunmasında Kosa'ya çarptı. Atağın devamında savunma meşin yuvarlağı oyun alanına uzaklaştırdı.

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