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34. dakikada Trezeguet'in ceza yayı kenarından yaptığı sert vuruşta, kaleci Erce Kardeşler'i geçen top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Barhdi, tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.

9. dakikada soldan son çizgiye inen Trezeguet, topu Eren Elmalı'ya çıkardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Erce Kardeşler, topu kornere çeldi.

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