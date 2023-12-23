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34. dakikada Trabzonspor, eşitliği sağladı. Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, Onuachu'nun kafa ile dokunduğu topu gelişine Mendy, ayağıyla kaleye gönderdi. Yan direğe çarpan top filelere gitti: 1-1

11. dakikada konuk takım ilk etkili atakta öne geçti. Figueiredo'nun sağdan ortasında, altı pas içinde iyi yükselen Pelkas'ın kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın üzerinden filelerle buluştu: 0-1

Trendyol Süper Lig ’in 18. haftasında Trabzonspor ile RAMS Başakşehir , Papara Park’ta karşılaştı.

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