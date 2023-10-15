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33. dakikada Cenk Özkacar'ın sol kanattan ortasında Letonya savunmasına da çarpan topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutu az farkla auta gitti.

21. dakikada Letonya savunmasının uzaklaştıramadığı topu Yunus Akgün, ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

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