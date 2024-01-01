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Çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finale yükselecek ekipler Dörtlü Final organizasyonu için 4-5 Ocak tarihlerinde Balıkesir’de bir araya gelecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şu şekilde:

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