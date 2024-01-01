Haber: Mert Osman Erman

Hagari, özellikle yedek personel olmak üzere bazı birliklerin çekileceğini ve tekrar toplanmalarına izin verileceğini ifade etti. Bu adaptasyonların, "2024 yılında savaşın devamı için planlama ve hazırlığı sağlamayı amaçladığını" söyledi. Hagari, "İDF, ek görevlerin olacağı ve savaşın yılın geri kalanında devam edeceği anlayışıyla önceden plan yapmak zorunda" olduğunu belirtti. Ayrıca, yedek personelin bu hafta içinde Gazze'den ayrılacağını ve "gelecek operasyonlara enerji toplamak" için ayrılacaklarını belirtti.

Gazze'deki 11 haftalık çatışmada Hamas tarafından yönetilen sağlık bakanlığına göre 21,800'den fazla kişi - çoğunlukla çocuklar ve kadınlar - öldü. Son savaş, 7 Ekim'de Hamas silahlı militanlarının güney İsrail'e düzenlediği olağanüstü bir sınır ötesi saldırıyla tetiklendi ve 1,200'den fazla kişi - çoğunluğu sivil - öldü ve yaklaşık 240 kişi rehine alındı. İsrail, bölgede yaşanan karanlık bir yılın sonuna kadar Gazze'ye bombardımana devam etti.

Pazar günü, Gazze Şehri'nde gerçekleşen gece bombardımanında en az 48 Filistinlinin öldüğünü, birçoğunun hala enkaz altında olduğunu bildiren Gazze'deki sağlık bakanlığı, başka bir saldırının da Batı Gazze Şehri'nde bulunan Al-Aqsa Üniversitesi'ne sığınan 20 kişiyi öldürdüğünü aktardı. BBC, en son raporları doğrulayamadı.

BM, Gazze'nin 2.4 milyonluk nüfusunun yüzde 85'inin, neredeyse 2 milyon kişinin şimdiye kadar yerinden edildiğini belirtiyor.

Zainab Khalil, kuzey Gazze'den Rafah'a taşınan 57 yaşındaki bir sakin, "Dünya ülkelerinde bu gece gökyüzü havai fişeklerle aydınlanacak ve neşeli kahkahalar havayı dolduracak.

"Gazze'de gökyüzümüz şu anda İsrail füzeleri ve tank kabukları ile dolu, masum, evsiz sivillere iniyor" dedi. Netanyahu, Cumartesi günü "savaşın en üst düzeyde olduğunu" söyledi.

Netanyahu, "Tüm cephelerde savaşıyoruz," dedi. "Büyük başarılar elde ettik, ancak aynı zamanda acılı durumlar da yaşadık. Zafer zaman alacak.

"İsrail Ordusu'nun şefinin de belirttiği gibi, savaşın birkaç ay daha devam etmesi bekleniyor."

Pazar günü, merkezi Gazze'de daha fazla İsrail saldırısı bildirildi, al-Maghazi ve al-Bureij'de hava saldırılarına dair raporlar geldi. Hamas tarafından yönetilen sağlık bakanlığı, geçen gün içinde 150 kişinin öldüğünü söyledi.

İsrail'in aşırı sağ finans bakanı Bezalel Smotrich, Filistinlilere Gazze'yi terk etmelerini ve İsraillilerin onların yerine geçip bölgenin gelişimine katkıda bulunabileceğini söyledi.

İsrail hükümetinin resmi açıklaması, Gazze halkının zamanla evlerine dönebileceği yönünde, ancak bu sürecin nasıl ve ne zaman gerçekleşeceği henüz belirlenmedi.

Tel Aviv ve güney İsrail, yeni yılı karşılarken hava saldırısı sirenleri çaldı ve AFP'ye göre, İsrail'in füze savunma sistemleri Gazze'den atılan roketleri imha etti.

Tel Aviv'de arkadaşlarıyla yeni yılı kutlayan bir adam, "Korkmuştum, sanki ilk kez füzeleri görüyormuşum gibi; korkunçtu."

Hamas'ın askeri kanadı Ezzedine al-Qassam Tugayları, her iki saldırıyı da sosyal medyada paylaştığı bir videoda üstlendi. İsrail'in sivil katliamlarına "yanıt olarak" M90 roketlerini kullandıklarını iddia ettiler.