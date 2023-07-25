Londra

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Sunak ile Zelenskiy telefonda Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri ve Karadeniz Tahıl Koridoru'nu ele aldı.

İki lider, Karadeniz Tahıl Koridoru'nun Ukrayna tahılının dünya pazarına ulaştırılması açısından önemi konusunda fikir birliği içinde olduklarını kaydetti.

Koridorun yeniden işlev kazanması için İngiltere'nin Türkiye ile yakın çalıştığını vurgulayan Sunak ayrıca Rusya'nın Odessa saldırıları karşısında "dehşete kapıldığını" da söyledi.

Bu ay Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanlığını yürüten İngiltere'nin Rusya'yı kınamayı sürdüreceğine de dikkati çeken Sunak, Rusya'nın artan şekilde Karadeniz'de ticari gemileri hedef almayı sürdürdüğünü, İngiltere'nin de bu gelişmeleri partnerleriyle yakından izlediğini ifade etti.

Sunak, İngiltere'nin Ukrayna'ya hava savunma sistemleri, ağır silah, füze ve cephane desteğini sürdüreceğini belirtti.

İki lider, Ukrayna ile ortak deklarasyon imzalayan ülke sayısının artmasının Ukrayna'ya verilen uluslararası desteği göstermesi bakımından önemli olduğu konusunda da görüşlerini paylaştı.

AA