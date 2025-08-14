İngiltere Premier Lig'in açılış maçında, son şampiyon Liverpool, sahasında Bournemouth ile TSİ 22.00'de karşılaşacak. La Liga'da yeni sezon heyecanı Girona-Rayo Vallecano (TSİ 20.00) ve Villarreal-Real Oviedo (TSİ 22.30) maçlarıyla başlarken, Ligue 1'de ise sezonun açılışını Rennes ile Marsilya TSİ 21.45'te yapacak.

Üç ligin ilk hafta programları şöyle:

İngiltere Premier Lig

Yarın: Liverpool-Bournemouth

16 Ağustos Cumartesi: Aston Villa-Newcastle United, Brighton&Hove Albion-Fulham, Sunderland-West Ham United, Tottenham-Burnley, Wolverhampton-Manchester City

17 Ağustos Pazar: Chelsea-Crystal Palace, Nottingham Forest-Brentford, Manchester United-Arsenal

18 Ağustos Pazartesi: Leeds United-Everton

İspanya La Liga

Yarın: Girona-Rayo Vallecano, Villarreal-Real Oviedo

16 Ağustos Cumartesi: Mallorca-Barcelona, Alaves-Levante, Valencia-Real Sociedad

17 Ağustos Pazar: Celta Vigo-Getafe, Athletic Club-Sevilla, Espanyol-Atletico Madrid

18 Ağustos Pazartesi: Elche-Real Betis

19 Ağustos Salı: Real Madrid-Osasuna

Fransa Ligue 1

Yarın: Rennes-Marsilya

16 Ağustos Cumartesi: Lens-Lyon, Monaco-Le Havre, Nice-Toulouse

17 Ağustos Pazar: Brest-Lille, Angers-Paris, Auxerre-Lorient, Metz-Strasbourg, Nantes-PSG

Liverpool, transferde kesenin ağzını açtı

Yaz transfer döneminde Premier Lig ekipleri şu ana kadar 2,4 milyar avro harcama yaparken, listenin zirvesinde geçmiş yılların aksine agresif bir transfer politikası izleyen ve kasasından 300 milyon avro çıkan Liverpool yer aldı.

Ada'nın transfer rekorunu kırarak 125 milyon avroya Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz'i renklerine bağlayan son şampiyon, Jeremie Frimpong ve Milos Kerkez ile beklerini, Hugo Ekitike ile de hücum hattını güçlendirdi.

Transferde hız kesmeyen "Kırmızılar", Newcastle United'da forma giyen İsveçli golcü Alexander Isak için teklifini 127 milyon avroya kadar çıkarırken, stoper mevkisinde takımdan ayrılan Jarell Quansah'ın boşluğunu Crystal Palace'tan Marc Guehi ya da Parma'nın 18 yaşındaki futbolcusu Giovanni Leoni ile doldurmanın hesaplarını yapıyor.

Liverpool, 70 milyon avroya Bayern Münih'e giden Luis Diaz'ın yanı sıra Darwin Nunez, Caoimhin Kelleher, Trent Alexander-Arnold, Tyler Morton ve Nat Phillips ile yollarını ayırdı.

Arsenal ve Manchester United'ın harcamaları yarım milyar avroya yaklaştı

Teknik direktör Mikel Arteta ile şampiyonluk yarışının yeniden en büyük adaylarından biri haline gelen Arsenal, Viktor Gyokeres, Martin Zubimendi, Noni Madueke, Cristhian Mosquera, Christian Norgaard ve Kepa Arrizabalaga için 225 milyon avro harcadı.

Giden futbolcularından şu ana kadar kasasına sadece 8 milyon avro giren Kuzey Londra temsilcisi, Oleksandr Zinchenko, Jakub Kiwior, Albert Sambi Lokonga ve Leandro Trossard'ı göndermeye hazır.

Geçen sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren ve ligi küme düşme hattının hemen üstünde bitiren Manchester United, 230 milyon avroluk harcamasıyla bu yıl da transferin hareketli takımları arasında yer aldı.

Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo ve Matheus Cunha ile yeni bir hücum hattı planlayan Portekizli teknik adam Ruben Amorim, alıcı çıkması halinde Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony ve Tyrell Malacia'yı yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Chelsea, Garnacho ile yakından ilgileniyor.

Chelsea, satmadan alamıyor

Finansal fair-play kriterleri nedeniyle UEFA'nın yakın markaja aldığı Chelsea, Noni Madueke ve Joao Felix başta olmak üzere 10 futbolcusundan 232 milyon avro bonservis bedeli elde ederken, aralarında Joao Pedro, Jamie Gittens, Jorrel Hato, Liam Delap ve Estevao'nun yer aldığı yeni transferler için 280 milyon avro harcadı.

Bu yaz FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanarak yeni sezon öncesi rakiplerine güçlü bir mesaj veren Londra ekibinde Raheem Sterling, Ben Chilwell, Axel Disasi, Renato Veiga, Christopher Nkunku ve Tyrique George takımdan ayrılabilir.

Premier Lig'de şampiyonluklara ambargo koyduğu yılların ardından geçen sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşayan Manchester City, rakiplerine göre sakin bir transfer dönemi geçiriyor.

Jack Grealish'i Everton'a kiralayan Manchester City, Tijjani Reijnders, Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki, James Trafford ve Sverre Nypan için 180 milyon avro harcadı.

La Liga ve Ligue 1'de yaz transfer dönemi sakin geçiyor

Premier Lig'in aksine daha sakin bir yaz transfer dönemi geçiren Akdeniz ülkeleri İspanya ve Fransa'da, şu ana kadar LaLiga takımları 520, Ligue 1 ekipleri ise 480 milyon avro harcadı.

Manchester United'dan Marcus Rashford'u kiralayan LaLiga'nın son şampiyonu Barcelona, bonservis ödediği tek transferini 25 milyon avroya kaleci Joan Garcia'yı alarak yaptı. Buna karşılık takımdan Pau Victor, Alex Valle ve Pablo Torre'nin gitmesine izin veren Katalan ekibinin kasasına 23 milyon avro girdi.

Bayer Leverkusen'e tarihinin en başarılı dönemini yaşatan Xabi Alonso'yu teknik direktörlük görevine getiren Real Madrid, stoper Dean Huijsen'e 62.5, sol bek Alvaro Carreras'a 50 milyon, kanat oyuncusu Franco Mastantuono'ya 45 milyon avro olmak üzere tüm transferlerine toplam 168 milyon avro bütçe ayırdı.

Kadrosuna yeni sezon öncesi 9 futbolcu katan Atletico Madrid ise, 175 milyon avroyla en fazla harcama yapan takım oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain ise stoper Ilya Zabarnyi ve kaleci Lucas Chevalier ikilisine 103 milyon avro harcadı.