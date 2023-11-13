Haber: Mert Osman Erman

Genel Tıp Konseyi (GMC), 2022'de yeni doktorların neredeyse üçte ikisinin (%63) yurtdışında eğitim aldığını buldu.

Hükümet, İngiltere'de daha fazla sağlık personeli yetiştirmek ve işe almak için Haziran ayında büyük bir plan başlattı.

Ancak GMC'ye göre, bunun etkili olması uzun yıllar alacak.

NHS İngiltere, şu anda 10.855 tam zamanlı doktor eksikliği yaşadığını söylüyor - %7,2'lik bir oran.

NHS İngiltere'nin Uzun Vadeli İş Gücü Planı kapsamında, önümüzdeki 15 yıl içinde "yüz binlerce" sağlık personeli daha işe almayı ve elde tutmayı umuyor. Plan, sağlık personeline ek eğitim yerleri için 2.4 milyar pound harcamayı içeriyor ve öğrenci doktorlar için tıp fakültesi yerlerinin yılda 15.000'e kadar ikiye katlanmasını öngörüyor.

Eğitim doktorları, nitelik kazanmadan önce beş yıl boyunca çalışmak zorunda ve ardından daha fazla eğitime katılmalı.

İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki sağlık hizmetlerinin de işe alım ve elde tutma programları bulunuyor. Her Birleşik Krallık ulusundaki doktorlar, uygulamadan önce GMC'ye kayıt olmalıdır.

GMC'nin başkanı Charlie Massey, işgücünü artırmak için yapılan çabanın "mükemmel" olduğunu ancak "bir doktor olmanın uzun zaman aldığını" belirtti.

"Bu gelişmelerin etkisini görmek için muhtemelen on yıllarca beklememiz gerekiyor. Bu da nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için gereken işgücünü sürdürmek için son yıllarda olduğundan çok daha fazla yurtdışında eğitim almış doktorlara güvenmemiz gerekeceği anlamına geliyor."GMC'nin yeni raporuna göre, 14 yıl sonra İngiltere'de çalışan yurtdışında eğitim almış doktorların oranının mevcut seviye (%39) ile benzer olacağını tahmin etti.

Düzenleyici, NHS doktorlarının elde tutulması konusunda da endişeli olduğunu belirtti ve "yüksek düzeyde memnuniyetsizlik ve tükenmişlik riski" nedeniyle birçok kişinin mesleği bırakma planları olduğunu söyledi.

2022'de yaklaşık 2.000 İngiliz doktorun yurtdışında uygulama yapmak üzere ayrıldığını söyledi - toplam meslekten ayrılanların %15'i.

NHS İngiltere, planlarının, daha fazla esnek çalışma seçeneği ve kariyer gelişim fırsatları da dahil olmak üzere elde tutmaya yönelik büyük bir çabayı içerdiğini belirtti.

Massey, yabancı doktorların İngiltere'ye geldiğinde onları karşılamak ve desteklemek için "iyi olduğumuzu ve bu doktorlara destek olduğumuzu" söyledi.

Düzenleyici, yurtdışından gelen yeni doktorlara, yurtdışından gelen adayların katılmaları teşvik edilen çalışma kültürüne uyum sağlamalarına yardımcı olmak için atölyeler düzenler.

"Sağlık hizmetlerimiz, İngiltere'ye gelen doktorları desteklemek için ne kadar fazla şey yaparsak, hizmetlerini daha uzun süre elde tutma şansımız o kadar iyi olur," dedi Massey.Oyku Tural, Kıbrıs'ta eğitim almış bir doktor, yakın zamanda GMC'de "İngiltere'ye Hoş Geldiniz" etkinliğine katıldı.

"Yeni sisteme uyum sağlamak için destek ihtiyacım olacağını biliyorum," dedi BBC'ye.

Ayrıca, yurtdışında eğitim almış doktorların NHS için bir avantaj olabileceğini düşündüğünü söyledi.

"Bazen daha iyi yardım edebileceğimizi hissediyorum. Dostça ve anlayışlı biri olduğumu hissediyorum ve bunu sunabileceğim bir şey olarak düşünüyorum."

Kraliyet Fizikçiler Koleji'nin başkanı Dr. Sarah Clarke, "Yurtdışında eğitim görmüş doktorların tıbbi işgücünde oynayacakları hayati bir rolü var ve onlar olmadan NHS şu anda olduğundan çok daha fazla gerilmiş olurdu" dedi.

Bir NHS İngiltere sözcüsü, uzun vadeli işgücü planlarının daha fazla doktor işe almayı, NHS'te zaten olanları elde tutmayı ve eğitimi daha esnek hale getirmeyi ve hastaların ihtiyaç duyduğu gelecekteki işgücünü sunmayı amaçladığını söyledi.

"Plan, personeli sürdürülebilir bir zemine koymak için bir nesil fırsatı olduğunu, açıklıkla yabancı doktorların NHS için şimdi ve gelecekte ne kadar kritik bir rol oynadığını kabul ettiğini" belirtti bir yetkili.