Haber: Damla Oya Erman

31 Ocak 2024 tarihinde yayımlanan raporda, British Museum tarafından yönetilen PAS projesinin, metal dedektörleri kullanan ve genel halkın arkeolojik keşifleri ilgili otoritelere bildirebilmesi için oluşturulan bir veritabanında nesneleri belgeleme konusundaki çalışmalarına odaklandı.

British Museum Direktörü Sir Mark Jones, PAS'ın arkeologlar ve metal dedektörleri arasındaki iş birliğini önemseyerek, "Sorumlu metal dedektörlüğü destekliyoruz ve PAS'ın, mirasımızın yararına olan bu işbirliğini göz ardı etmemek gerekiyor." dedi.

PAS, 119 ulusal ve yerel ortakla birlikte çalışarak 1.5 milyondan fazla nesneyi belgeledi. Bu kayıtlar, çevrimiçi bir platform üzerinden kamuya açık durumda.

2022'yi kapsayan raporda, PAS'ın 53,490 yeni başvuruyu belgelediği ve bunların %94'ünün metal dedektörleri tarafından yapıldığı, bunlardan 1,384'ünün 1996 Define Yasası kapsamında define olarak rapor edildiği ifade ediliyor.

Raporda öne çıkan bazı dönemlere ait arkeolojik buluntular şu şekilde sıralanıyor:

Bronz Çağı: 1,210 nesne arasında taş bilezik, süs bileziği ve altın şeritler içeren bir altın hazine, bakır alaşım kılıç ve 3,000 yıllık altın bir elbise tokası yer alıyor.

Demir Çağı: 1,345 nesne arasında nadir bir 'maske broşu', bakır alaşımı kayış takma, Belçika'nın altın çeyrek stater paraları ve bir çakmak içinde gizlenmiş 26 madeni para bulunuyor.

Roma Dönemi: 18,495 nesne arasında bakır alaşımı bir satir figürü, bakır alaşımı kaplar hazinesi ve gümüş oymalı bir broş gibi buluntular öne çıkıyor.

Erken Orta Çağ: 2,774 nesne arasında dikdörtgen bir bakır alaşımı mont, altın disk kolye ve champlevé enamelle süslemeli bir tokalı plaka bulunmaktadır.

Orta Çağ Dönemi: 13,200 nesne arasında bakır alaşımı bir figür, minyatür kilit formunda bir altın kilit ve memento mori tipinde oyma kemik tespih boncuğu yer almaktadır.