Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle başkentin tarihi binalarından Guildhall'da, üst düzey İngiliz yetkililer, çeşitli ülkelerin diplomatik temsilcileri ile İngiltere'deki Türk toplumu ve iş dünyasından yaklaşık bin davetlinin katılımıyla resepsiyon yapıldı.

Resepsiyona, uluslararası bir toplantıya katılmak üzere Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Erdoğan da katıldı.

Etkinlikte, Türk kadın müzisyenler tarafından icra edilen Türkiye ve İngiltere milli marşların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajı gösterildi.

Resepsiyona ev sahipliği yapan Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, burada yaptığı konuşmada, "Ne mutlu ki Cumhuriyet'imizin 100. yılını Londra'da da haklı bir gurur, mutluluk ve coşkuyla kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Ertaş, geride kalan 100 yılda büyük zorluklar ve sınamalarla karşılaşılan dönemler olduğuna işaret ederek, "Her şeye rağmen, milletimizin azim ve çalışkanlığı sayesinde daima ilerledik; Atatürk'ün ortaya koyduğu muasır medeniyet hedefi doğrultusunda yolumuza devam ettik." diye konuştu.

Türkiye'nin, kuruluşundan yüzyıl sonra bugün çok daha gelişmiş, daha etkin ve güçlü olduğunun altını çizen Ertaş, "Bundan sonra da Cumhuriyet'imizi daha ilerilere taşımaya kararlıyız. Bunu hep birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ertaş, bugünün, hem Türkiye Cumhuriyeti ve büyük Türk milletinin başarılarını kutlama, hem de geleceği umut ve azimle kucaklama günü olduğuna işaret ederek, şöyle dedi:

"100. yaşımızı kutlarken, kararlılığı ve vizyonuyla dünya tarihine ve hepimizin kalbine damgasını vuran Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Lider Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. Silah arkadaşlarını rahmetle yad ediyoruz. Aynı zamanda, başta Kurtuluş Savaşı olmak üzere, bir asır boyunca bağımsız ve egemen Türkiye için canlarını veren bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Sizlerle ve başarılarınızla gurur duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin gayretleriyle daima ileri gitmeye devam edecek. Bayramımız kutlu olsun!"