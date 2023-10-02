Londra

Ülkede yaklaşık 24 bin uzman doktor ile 61 bin pratisyen ve asistan hekim, 3 günlük iş bırakma eylemi başlattı.

Doktorların iş bırakma eylemi süresince sadece acil servis hizmetleri verilecek.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) yetkilileri, "grev süresince hastanelerdeki rutin hizmetlerin neredeyse durma noktasına gelebileceği" uyarısı yaptı.

İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, doktorlara greve son vermeleri çağrısında bulundu.

Uzman ve pratisyen hekimler, ilk kez 20 Eylül'de birlikte greve gitmiş ancak bu toplu iş bırakma eylemi 24 saat sürmüştü.

Hastanede tedavi olmak için bekleyenlerin sayısı yaklaşık 7,7 milyona ulaştı

Enflasyonun üzerinde ücret artışı talebinde bulunan uzman doktorlar bu yıl 4. kez, yüzde 35 ücret artışı isteyen pratisyen ve asistan hekimler ise 7. kez greve gidiyor.

İngiltere'de doktorların grevi, hastanelerde tedavi olmak için bekleyenlerin sayısının tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak yaklaşık 7,7 milyona yükselmesinin nedenleri arasında yer alıyor.

Başbakan Sunak, bekleme listelerinden grev yapanları sorumlu tuttu

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ağustosta yaptığı açıklamada, hükümetin, hastanelerde bekleme listelerinin azaltılmasına yönelik hedefini yakalayamayacağını belirterek, kaydedilen ilerlemenin sağlık çalışanlarının grevleri nedeniyle sekteye uğradığını öne sürmüştü.

Sunak, hastanelerde tedavi olmak için bekleyenlerin sayısının artmasından grev yapanları ve Kovid-19 salgınını sorumlu tutmuştu.

İngiltere'de hastanelerde tedavi olmak için bekleyenlerin sayısı geçen yıl 7 milyona yükselmişti.

AA