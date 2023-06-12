İSTANBUL- “Bir Zamanlar Gelecek: 2121” ayrıca geçtiğimiz aylarda Amerika’da gerçekleşen 19. Phoenix Uluslararası Horror and Sci-Fi Film Festivali’nde de “En İyi Bilim Kurgu Film” ödülünü kazanmıştı.

Türkiye’nin ilk sürdürülebilir film (Yeşil Film prodüksiyon ilkelerine sadık kalmaya gayret eden) girişimi olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Serpil Altın’ın, yapımcılığını ve eş senaristliğini Korhan Uğur’un, oyunculuğunu Selen Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk, Ayşenil Şamlıoğlu, Sukeyna Kılıç’ın, sanat yönetmenliğini Özüdoğru Cici’nin ve görüntü yönetmenliğini Kaan Çalışkan’ın yaptığı “Bir Zamanlar Gelecek: 2121”in konusu ise şöyle:

“Gelecekte iklim krizi ve kıtlık sebebiyle yeryüzü yaşanılmaz hale gelir. “Kıtlık Kanunları” gereği sisteme getirilen yeni hayat karşılığında, yaşlı neslin yok edilmesi zorunludur. Bu sistemde yaşayan ailenin hayatı yeni bebek haberiyle değişir.”

HABER: METE YILMAZ