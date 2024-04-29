Türk-İslam Dünyasının evi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden,daha önce mezun olan Kurmancan Datka Anamızın torunları ve Türk Soyluların Büyük Evladı Cengiz Aytmatov’un evlatları olan, 76 doktor ve hemşiremiz ile halen eğitimlerine devam eden siz 11 doktorumuzun, eğitimlerinde emeği geçen üniversitemizin değerli rektörünü, kıymetli hocalarını ve kardeşim Prof.Dr.Zakir Azizov’u en kalbi duygularımla kutluyor ve her birinizi saygıyla selamlıyorum.

Kardeşlerim sizin ana yurdunuz,bizim de Ata yurdumuz olan Kırgızistan’da, burada öğrendiğiniz bilgilerle Kardeş Kırgız halkının derdine derman,hastalıklarına şifa olmaya vesile olacaksınız inşallah.

Sizler,burada aldığınız eğitim sonrasında ülkenize gidince yapacağınız hizmetlerle,ayrı beşiklerde büyümüş iki öz kardeş olan, Kırgızistan ve Türkiyenin de her alandaki birlikteliğine de çok önemli katkılarda bulunacaksınız.

Artık sizler sadece ülkeniz ve halkınız için değil, yedi ayrı kardeş devletin,tek milleti içinde birer rol model ve gurursunuz, yolunuz ve bahtınız açık,başarılarınız daim olsun.

Allah; Kırgızistan’ı ve Kırgız kardeşlerimizi korusun ve yüceltsin,birliğimizi,beraberliğimizi daim eylesin İNŞALLAH.