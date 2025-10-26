İSTANBUL (AA) - Gazze Mahkemesinin nihai oturumu için İstanbul'a gelen ve özellikle tutuklular, toplu hapis ve cinsel şiddet ihlalleri konularındaki çalışmalarıyla bilinen Filistinli insan hakları savunucusu Francis, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Francis, 'İsrail'in Filistinli tutuklulara karşı işlediği suçlar hukuken soykırım kapsamına giriyor, çünkü işkence bu tür koşullarda işlendiğinde soykırım eylemi sayılıyor. Bu suçlar ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'ne göre 'savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar' kapsamına giriyor.' dedi.

İsrail'in işgal altındaki topraklardan alıkoyduğu Filistinlileri alıp İsrail içindeki hapishanelere nakletmesinin başlı başına uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirten Francis, Filistinlilere yönelik şiddet, işkence ve cinsel taciz gibi tüm muamelelerin savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girdiğinin altını çizdi.

'İsrail'in tutuklulara yönelik suçlarını kanıtlayacak çok fazla delil mevcut'

Filistinli insan hakları örgütleri ile uluslararası kuruluşların avukatlarının çok sayıda tutuklunun beyanını belgelerle bir araya getirdiğini ifade eden Francis, 'Tutukluların maruz kaldığı işkenceyi, kötü muameleyi, aşağılayıcı davranışları ve diğer ihlalleri kanıtlayabilecek çok fazla delil mevcut.' dedi.

'İsrail'in hesap verebilirliği meselesi uluslararası sistemin ikiyüzlülüğünü ortaya koyuyor'

Francis, İsrail'in hesap verebilirlik ilkesinden muaf tutulmasının uluslararası sistemdeki önyargı ve ikiyüzlülüğün boyutunu ortaya koyduğuna işaret ederek, uluslararası mahkemeler ve hükümetlerin, Suriye'de, Sudan'da, hatta Rusya-Ukrayna savaşında bile işkence vakaları faillerini tespit edebildiğini hatırlattı.

İşkence ile suçlanan Rus failler hakkında derhal tutuklama kararı çıkarıldığına işaret eden Francis, şöyle devam etti:

'İsrail her zaman yasaların üstünde bir ülke olarak muamele gördü ve özellikle mahkumlara yönelik işkence, kötü muamele ve diğer ihlaller konusunda hiçbir şekilde hesap vermedi. Ancak soykırımın ardından yaşanan ihlaller o kadar ağırdı ki, artık bunları gizleyemediler.'

İsrail'in uzun yıllardır Orta Doğu'daki tek demokrasinin kendileri olduğunu ve demokratik bir adalet sistemine sahip olduğunu iddia ettiğini belirten Francis, 'Biz Filistinliler olarak her zaman, bunun doğru olmadığını söylüyorduk. Özellikle işkence altında ölen Filistinli tutuklular söz konusu olduğunda, bu (İsrailli) askeri veya sivil mahkemeler önünde adalet arayamazsınız.' diye konuştu.

Uluslararası sözleşmeleri imzalayan ülkelere İsrailli işkence faillerinin peşine düşme çağrısı

İsrail'in yargılanması konusunda görüş belirten Addameer (Vicdan) Derneğinin Genel Müdürü Francis, 'Ana mekanizmalar gerçekten Uluslararası Ceza Mahkemesi ve evrensel yargı prosedürleri olmalı.' dedi.

Tüm uluslararası sözleşmeleri imzalayıp onaylamış ülkelerin, işkence faillerini hesap verebilir hale getirmesi gerektiğine işaret eden Francis bu kapsamda Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya ve diğer ülkelere, uluslararası düzeyde diğer suçluları yargıladıkları gibi, örneğin İspanya'daki (Augusto) Pinochet davasında olduğu gibi, şimdi Filistinli tutuklulara işkence yapan ve işkenceye karışan tüm kişilerin peşine düşmesi ve yargılanma çağrısında bulundu.

'Gazze Mahkemesi'nden çıkacak çok güçlü mesajlar, çok önemli bir temel oluşturacak'

Gazze Mahkemesi'ni İsrail'in yargılanması konusunda etki oluşturması açısından değerlendiren Francis, '(Gazze Mahkemesi) Her ne kadar resmi bir mahkeme olmasa da, bu mahkemeden çıkan son derece güçlü mesajlar (İsrail'in yargılanması için) çok önemli bir temel oluşturacaktır.' dedi.

Francis, son iki yılda İsrail tarafından işlenen ciddi soykırıma karşı Filistinli örgütler, uluslararası insan hakları kuruluşları ve BM uluslararası organları olarak gösterilen seferberliğin ve farkındalığın sürekliliğine destek vermenin Filistinlilere gerçekten yardımcı olacağına inandığını söyledi.



Filistinli insan hakları avukatı Francis, sözlerini şöyle sonlandırdı:

'Örneğin özel raportörler, hatta Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), son birkaç gün içinde bu saygın mahkeme önünde (Gazze Mahkemesi) tanıklık eden kişilerin verdiği bazı delilleri alabilir ve sürece tanık olarak davet edebilir. Dolayısıyla bu mahkemenin oynayacağı çok güçlü bir rol var ve biz bunu desteklemeliyiz.'

Muhabir: Ekrem Biçeroğlu