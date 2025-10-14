DUBAI (AA) - Dünyanın öne çıkan teknoloji ve yapay zeka etkinliklerinden GITEX Global, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bu yıl 45'incisi düzenlenen fuara, 180 ülkeden 6 bin 800'den fazla şirket katılıyor. 17 Ekim'e kadar sürecek fuarda birçok şirket yapay zekadan siber güvenliğe kadar çeşitli alanlarda geliştirdiği teknolojileri tanıtıyor.

Fuarda farklı ülkelerden birçok şirket geliştirdikleri insansı robotları tanıtıyor. İnsansı robotların, endüstriyel sahalardan eğitime, lojistikten kişisel yardımcılığa kadar birçok alanda etkin bir şekilde kullanılması hedefleniyor.

2023'te 1,8 milyar dolar olan küresel insansı robot pazarının, yapay zeka ve batarya teknolojisindeki gelişimin etkisiyle 2028'de 13,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Verdiği cevabın içeriğine göre yüz mimiklerini değiştiriyor

GITEX Global'de sergilenen insansı robotlar arasında İngiltere merkezli Engineered Arts şirketinin 'Ameca' isimli robotu da yer alıyor. 'Ameca' yapay zeka teknolojisini ileri seviyede kullanarak doğal hareketleriyle dikkati çekiyor.

Engineered Arts'ın, fuarda hizmet verilen şirkete göre kişiselleştirilerek, özel kıyafeti ve 'Nyra' ismiyle sunduğu robotu da yüz mimikleri ve hareketleriyle diğer robotlara göre daha doğal bir görünüm sağlıyor.

AA muhabirinin şirket yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Nyra, özellikleri itibarıyla diğer robotlardan daha insansı tepkiler veriyor. Yüz mimikleri ve cevapları doğal olan robotun becerilerinin arkasında ileri yapay zeka teknolojisi önemli rol oynuyor.

Verdiği cevabın içeriğine göre yüz mimiklerini değiştiren robot, şirketler tarafından çeşitli amaçlarla kullanılabiliyor. Dubai'de bir müzede de kullanılan robot, ziyaretçileri karşılayarak merak ettiği soruları cevaplandırıyor.

2004 yılından bu yana insansı robotlar alanında çalışmalarını sürdüren Engineered Arts şirketi, bugüne kadar 250'den fazla robot teslimatı gerçekleştirdi. Doğal kullanıcı etkileşimiyle öne çıkan sosyal insansı robot, 30'dan fazla ülkede aktif olarak kullanılıyor.

Muhabir: Tolga Yanık